Mariana Godoy Entrevista

"A maioria dos gays vota em mim", garante Jair Bolsonaro

O deputado Jair Bolsonaro afirma que se excedeu ao dizer que gays deveriam apanhar dos pais em casa. Ele critica a polêmica envolvendo a cura gay e garante ter a simpatia do público LGBT: "A questão cura gay é uma mentira. É uma maneira do Conselho Federal de Psicologia simplesmente interferir no trabalho do psicólogo".