Soterrado até o pescoço, homem espera por socorro durante 2 horas

Redação/RedeTV!

(Foto: Reprodução/Channel9)

O australiano Daniel Miller, de 45 anos, teve quase o corpo inteiro soterrado por um deslizamento de lama que aconteceu na última quarta-feira (8), em Charlotte Bay, na Austrália.

O homem ficou com apenas parte da cabeça para fora, e a agonia durou cerca de 2 horas até que o resgate chegasse.

No momento do incidente, Daniel andava por um barranco quando uma escavadeira virou e o jogou no "mar de lama". Até que um helicóptero do Westpac Rescue avistou o homem e a conseguiu retirá-lo do lodo.

A operação durou 20 minutos e Daniel Miller teve apenas ferimentos leves.

Imagens da emissora 9News registraram um trecho do resgate:

